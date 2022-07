La Thaïlande se rétracte sur l’usage d’un logiciel espion

ⓒ YONHAP News

Samedi dernier, le ministre thaïlandais de l'Economie et de la Société numériques, Chaiwut Thanakamanusorn est revenu sur sa parole selon laquelle la Thaïlande a utilisé un logiciel espion pour surveiller certains militants anti-régime.





Selon le journal The Bangkok Times, le ministre a affirmé que les spywares étaient utilisés pour des affaires liées à la sécurité nationale ou au trafic de drogue, et non directement par le gouvernement thaïlandais.





Or, il y a une semaine, le laboratoire Citizen Lab de l'université de Toronto et l'ONG thaïlandaise iLaw ont déclaré qu’au moins 30 Thaïlandais liées aux manifestations antigouvernementales ont été espionnés avec le logiciel « Pegasus ».





Contrairement à l’agence nationale de la police qui a tout de suite nié ces accusations, le ministre a admis mercredi dernier que les soupçons étaient vrais. Il a indiqué à l’époque qu’un programme, dont il n’a pas divulgué le nom, a été employé pour écouter des conversations téléphoniques et avoir accès à l’écran ou à des messages.