La Malaisie saisit plus de 17,5 millions d’euros de défenses, cornes et écailles d’animaux sauvages

Les douanes malaysiennes ont saisi la semaine dernière une immense quantité de parties d'animaux sauvages en voie de disparition à Port Klang, sur la côte occidentale du territoire.





Selon le quotidien The Star, six tonnes de défenses d’éléphants, 100 kg d’écailles de pangolin et 29 kg de cornes de rhinocéros entre autres ont été découverts. Cette cargaison d’une valeur de 80 millions de ringgit, soit plus de 17 millions d’euros proviendrait d’Afrique.





Ces marchandises illégales étaient dissimulées dans un conteneur avec du bois. Les autorités publiques sont en train de traquer les contrebandiers.





La Malaisie est l’un des principaux pays de transit de la contrebande des parties animales. La destination finale est souvent la Chine.