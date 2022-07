Hong Kong : le plus vieux panda au monde meurt à 35 ans

ⓒ YONHAP News

A Hong Kong, le doyen des pandas a été euthanasié jeudi dernier à 35 ans, qui équivaut à un âge humain de 105 ans.





A en croire l'agence Associated Press (AP), le zoo Ocean Park a déclaré avoir pris cette décision difficile après avoir consulté des experts chinois. Le panda géant appelé An An, qui souffrait d’hypertension, a vu sa santé se détériorer ces dernières semaines.





Né dans la province du Sichuan en Chine en 1986, An An a été envoyé à Hong Kong avec sa compagne Jia Jia en 1999. Il a passé la plupart de sa vie dans ce parc zoologique. Jia Jia, morte à l’âge de 38 ans en 2016, est la femelle panda à avoir vécu le plus longtemps en captivité.