Bons plats pour ouvrir le deuxième chapitre de la vie (II)

Cette semaine, « Saveur du terroir » part dans le comté de Hamyang de la province de Gyeongsang du Sud. Cette zone se caractérise notamment par ses beaux paysages naturels qui diffèrent d’une saison à l’autre. Grâce aux chaînes de montagne et aux eaux limpides, les habitants profitent d’une vie agréable, respectueuse de l’environnement.

Nous allons rencontrer des gens qui y ont lancé le deuxième chapitre de leur vie et découvrir les différents plats qu’ils nous proposent !





Dans le comté de Hamyang, nous visitons aujourd’hui Yurim-myeon pour rencontrer deux familles différentes. Tout d’abord, nous sommes accueillis par les sœurs Kim qui s’y sont installées il y a quelques années. Après avoir suivi des cours pour devenir agriculteur, les deux femmes d’une vingtaine d’années ont décidé de se lancer dans cette aventure éloignée des zones urbaines. Leur mère a encouragé la décision ambitieuse de ses deux filles et les a accompagnées. Chaque matin, elles apprennent à manipuler les outils et les machines agricoles et dans l’après-midi, elles travaillent dans les champs pour cultiver divers produits. Ce n’est pas un travail facile, mais selon les jeunes agricultrices, elles sont satisfaites de ce défi qui leur fait penser sur la manière de vivre lentement. Les deux jeunes, qui s’intéressent également à la cuisine, mettent en pratique les différentes recettes qu’elles ont apprises des voisins et partagent divers plats avec eux.





Durant la période des grands travaux agricoles, elles préparent souvent le « makgeolli heukdoejisuyuk ». Cette étouffée de porc que les Coréens consomment souvent devient plus succulente grâce aux astuces particulières. Tout d’abord, on fait sauter à l’huile la poitrine de porc pour permettre à la viande de bien conserver le jus qui est déterminant pour la saveur du plat. Ensuite, on la fait cuire dans le « makgeolli », l’alcool traditionnel laiteux à base de riz, à la place de l’eau bouillante. On y ajoute bien sûr du poivre et des feuilles de laurier censés dégager l’odeur particulière du porc. Enfin, on fait mijoter la viande dans la sauce soja. Ce suyuk accompagné de chou mariné de manière aigre et douce est un plat fortifiant qui redonne de l’énergie aux agriculteurs. Avec le « sanyangsam », une sorte de ginseng sauvage et la feuille de tussilage offerts par leurs voisins, elles préparent le « sanyangsam meowissambap ». Dans du riz cuit à la vapeur, on ajoute le ginseng coupé en petits morceaux depuis les racines jusqu’aux feuilles, et l’enroule avec une feuille de tussilage. On accompagne cette enroulée riche en éléments nutritifs au barbecue coréen « bulgogi ». Cela devient un casse-croûte que l’on peut consommer rapidement dans les champs. En partageant ces plats avec leurs voisins qui sont devenus leurs prédécesseurs dans le milieu agricole, les sœurs Kim reprennent du courage pour devenir des agricultrices professionnelles.





M. Yoo et Mme Kim, qui ont vécu près d’une quinzaine d’années en Inde, sont venus vivre dans ce village il y a cinq ans. Appuyé par les villageois, ils gèrent ici un grand champ d’oignons. Le couple d’âge mûr a pu s’intégrer dans ce nouvel environnement notamment grâce aux voisins qui l’ont accueilli tel un membre de la famille et l’ont accompagné durant tout le processus d’installation. En vue d’exprimer leurs remerciements à ces derniers, Mme Kim a décidé de les inviter à un déjeuner. Le « doejideungpyeotang », le ragoût pimenté à base d’échine de porc est le plat fortifiant le plus prisé en cette période de l’année. On y ajoute bien sûr les oignons mâles qui rendent la saveur du bouillon bien douce, les fougères arborescentes et les feuilles de navet séchées « siraegi » cueillies dans le potager. En guise de reconnaissance, les voisins préparent le kimchi à l’oignon en le garnissant de feuilles de « chopi », une sorte de poivre oriental qui est utilisé comme condiment indispensable dans la cuisine locale.





Notre voyage culinaire à la recherche des plats du pays du Matin clair se poursuit la semaine prochaine !