Exposition : « Les érudits médecins qui soignèrent le peuple »

Le musée Sosu, situé à Yeongju dans la province de Gyeongsang du Nord, présente, en collaboration avec l’Institut d'études coréennes (KSI), une exposition permettant de suivre les traces des érudits médecins à l'époque de la dynastie Joseon. Intitulé « Les érudits médecins qui soignèrent le peuple», l’événement a été inauguré le 12 juillet et se poursuivra jusqu'au 31 août.





Cette exposition réunit une centaine de livres, objets, ou peintures montrant le travail et la vie des érudits confucéens spécialisés dans la médecine. Parmi les pièces exposées, on trouve notamment des reliques du Jeminru, l’hôpital public qui a existé du XVIe au XVIIe siècle à Yeongju, et également « Chim gyeong yo gyeol », un livre sur l’acupuncture, écrit par Ryu Seong-ryong, premier ministre du royaume de Joseon à la fin du XVIe siècle.





Date : du 12 juillet au 31 août 2022

Lieu : Musée Sosu à Yeongju