« Imprégnation coréenne » de Zoé Constans, peintre toulousaine plongée dans le style traditionnel oriental

© Zoé Constans

« Vivre en Corée, découvrir la culture, c’est une aventure mais aussi une imprégnation que j’espère vous conter à travers quelques œuvres choisies » déclare Zoé Constans. Cette jeune toulousaine plongée dans les sakunja, les quatre plantes gracieuses de la peinture orientale, veut raconter la Corée du Sud qu’elle découvre et vit à travers son exposition « Imprégnation coréenne », ouverte depuis le 27 juillet.

Son attrait pour la peinture asiatique remonte à ses dix ans quand elle a vu des oeuvres d’Asie et une collection d’estampe au Musée Georges-Labit à Toulouse. « Avec l’encre, il y a quelque chose de très différent de la peinture à l’huile... l’encre, c’est des heures infinies de pratique et une oeuvre sur l’instant en quelques traits. Je trouve cela magique. »

Après ses études de design, Zoé Constans a travaillé en tant qu’illustratrice et dessinatrice. Elle a été invitée à différents tournois de jeu de go en Europe et en Corée du Sud. « Comme j’ai souvent sur moi de quoi dessiner, j’ai commencé à croquer à mon club de go les gens en train de jouer... une grande partie de mon travail de freelance fut autour du jeu de go... »

Zoé va sûrement continuer à développer son travail. Le sujet sera toujours en lien avec la Corée, ce qu’elle observe et ce qu’elle ressent. Nous vous invitons à visiter son exposition « Imprégnation coréenne » ouverte jusqu’au 1er août dans le quartier d’Insadong.