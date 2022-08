La vente d’albums des artistes k-pop ne cesse d’augmenter

ⓒ Big Hit Music

A mesure que l’épidémie de COVID-19 perd petit à petit de son intensité, le monde de la musique populaire sud-coréenne a repris du poil de la bête. Avec l’arrivée de la nouvelle année, beaucoup de pays ont rouvert leur espace aérien après plusieurs mois de fermeture. Ce qui a relancé une série de tournées mondiales des groupes d’idoles sud-coréens.





BTS qui s’impose au-delà du secteur de la k-pop, a réuni plus de 459 000 spectateurs à travers 11 concerts organisés dans le cadre de sa tournée mondiale « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE ». De son côté, Twice a lancé sa 4e tournée internationale comprenant neuf spectacles tenus dans cinq villes américaines avant de monter sur scène devant plus de 300 000 spectateurs au Japon.





On pouvait également assister à la montée en puissance des boys bands de la 4e génération de la k-pop comme Stray Kids, ATEEZ, THE BOYZ, Seveenteen et TOMORROW X TOGETHER qui ont tous organisé avec succès leur tournée mondiale pendant cette période.