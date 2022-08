Bilan du 1er semestre 2022 (4) : Andy et Yoon Kye-sang rejoignent le club des mariés

ⓒ YONHAP News

Kim Hyun-joong ayant débuté en 2005 au sein du boys band SS501 a annoncé son mariage durant son concert organisé en février en ligne et hors ligne. Le même mois, Lee Sung-jin, leader du groupe masculin NRG, a officialisé son union avec une maquilleuse professionnelle.





En juin, Andy de Shinhwa et Yoon Kye-sang de god, deux poids lourds de la première génération de la k-pop, ont rejoint le club des mariés. De leur côté, la vocaliste Son Dam-bi, ayant fait ses débuts en 2007, et la chanteuse et actrice Jang Na-ra, qui mène sa carrière depuis 2001, ont chacune célébré leur union respectivement en mai et en juin.





Enfin, le mariage de John Park, vice-champion de la saison 2 de « K-pop Star » et celui de Lee Hae-ri qui forme le duo féminin Davichi depuis 2008 ont eu lieu respectivement le 12 juin et le 3 juillet.