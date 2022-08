Nom réel : Alexandra Christine Schneiderman

Date de naissance : le 9 décembre 1996

Début : 2019





AleXa, de son vrai nom Alexandra Christine Schneiderman, est une chanteuse et danseuse américaine, basée en Corée du Sud. Elle est aussi connue sous les noms d’Alex Christine et de Kim Se-ri.





AleXa est née en 1996 à Tulsa aux Etats-Unis, d’une mère coréenne adoptée par une famille américaine et d’un père américain d’origine russe. Dès son enfance, elle a pris des cours de divers styles de danse, allant du ballet au jazz en passant par le hip hop. Passionnée de k-pop, elle a remporté en 2017 le « Rising Legends », un concours organisé par Soompi, le plus grand site en anglais dédié à la culture pop coréenne. Par la suite, elle a participé en 2018 à l’émission sud-coréenne de télé-réalité « Produce 48 ».





Ses talents musicaux et chorégraphiques ont rapidement été repérés par les professionnels du milieu. En octobre 2019, elle a fait ses débuts officiels au pays du Matin clair avec un premier single « Bomb ». Elle a publié en avril 2020 son premier mini-album « Do or Die» contenant le titre phare éponyme, suivi d'un deuxième intitulé « Decoherence », sorti six mois plus tard. En juillet 2021, elle est revenue avec un nouveau single album « ReviveR ». Le dernier single album de l’artiste, intitulé « TATTOO », est sorti en janvier de cette année.





En mai, AleXa a participé au concours organisé par la chaîne américaine NBC, « The American Song Contest », où des représentants des différents Etats se disputent le titre de la meilleure chanson originale. Elle y a représenté son Etat natal, l’Oklahoma, avec la chanson « Wonderland » et a remporté la victoire.





Discographie

Bomb (single album, octobre 2019)

Do or Die (mini-album, avril 2020)

Decoherence (mini-album, octobre 2020)

ReviveR (single album, juillet 2021)

TATTOO (single album, janvier 2022)