« IM NAYEON », 1er album solo de Na-yeon (1)

Na-yeon a fait ses débuts en octobre 2015 au sein de Twice, girls band composé de neuf jeunes filles dont trois Japonaises, à savoir Momo, Sana et Mini et une Taïwanaise Tzuyu. Pour rappel, le groupe a été formé par JYP Entertainment à l’issue de l’émission « Sixteen » diffusé entre mai et juillet 2015 sur la chaîne Mnet. C’est Park Jin-young, patron du label qui a sélectionné ses neuf membres.





Sachez que le 3e album studio de Twice s’est hissé à la 3e place au Billboard 200 et est resté dans ce classement pour trois semaines d’affilée. Encouragé par ce succès international, le groupe entame ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière avec le lancement des activités individuelles de ses artistes, pour le plus grand bonheur des ONCE.





Na-yeon qui occupe la position de chanteuse et danseuse phare est ainsi devenue la première à avoir lancé sa carrière soliste parmi les neuf membres. Elle a sorti le 24 juin dernier son premier album solo, intitulé « IM NAYEON » représenté par « POP! ».