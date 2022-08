Le Super Vibe Festival se tiendra à Jeju

Date : les 13 et 14 août

Lieu : Pacific Resom à Jeju





Voici une excellente nouvelle pour ceux qui envisagent de passer leurs vacances à Jeju. Le Super Vibe Festival aura lieu les 13 et 14 août au Pacific Resom situé sur cette île méridionale, une destination touristique très prisée par les vacanciers.





Le premier jour, à savoir le 13 août, Zion.T et Ailee, qui mènent leur carrière respective depuis 2011 et 2012, monteront sur scène. Les deux vocalistes qui se démarquent des autres par leur timbre de voix unique vont enchanter le public réuni en plein air. Jay Park de son vrai nom Park Jae-beom et Hyo-rin, ayant débuté en 2010 au sein de Sistar, prendront le relai le lendemain pour la plus grande joie des festivaliers.