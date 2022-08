Birmanie : l’exploitation des ouvriers textiles s’aggrave depuis le coup d’Etat

ⓒ YONHAP News

En Birmanie, la cause des ouvriers dans le secteur du textile et de l’habillement s’est dégradée depuis le coup d’Etat militaire du 1er février 2021. C’est ce que nous apprend un rapport publié la semaine dernière par l’association Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme. Cette dernière a analysé 104 cas de violation des droits des travailleurs des usines de sous-traitance des marques internationales comme Adidas, Zara et H&M.





Selon le résultat, ces ouvriers sont aujourd’hui davantage exploités, visible notamment avec la baisse de la rémunération, les salaires non payés et l’imposition du travail supplémentaire non convenu. La répression syndicale s’est également durcie. Depuis la prise du pouvoir de la junte militaire, au moins 55 leaders des syndicats sont morts et 301 activistes et syndiqués ont été arrêtés.





Le document a soupçonné la connivence entre le régime militaire et les multinationales dans la dégradation des conditions du travail.