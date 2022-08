Exposition de Daniel Buren à Daegu

Le musée d'art de Daegu organise une exposition de Daniel Buren, l'un des acteurs majeurs de l'art contemporain français, depuis le 12 juillet jusqu'au 29 janvier 2023.





L'événement présente 24 œuvres de l'artiste : peintures, installations et vidéos. Parmi elles, on trouve notamment une installation à grande échelle in situ, intitulée « Comme un jeu d'enfant », formée d'une centaine de cubes, cylindres et prismes, au milieu desquels les visiteurs peuvent se promener. Le public est également invité à parcourir la carrière de l'artiste français à travers la projection de son documentaire « À contre-temps, À perte de vue » qui dure plus de six heures.





Né en 1938 à Boulogne-Billancourt, Buren est connu pour ses motifs emblématiques de rayures et pour son travail autour du rapport à l’espace. En 1986, sa création « Les Deux Plateaux » dans la Cour du Palais-Royal, à Paris, lui a apporté une reconnaissance internationale. Il est lauréat de nombreux prix dont le Lion d’Or du meilleur pavillon de la Biennale de Venise en 1986 et le Premium Imperiale pour la peinture de Tokyo en 2007.





Date : du 12 juillet 2022 au 23 janvier 2023

Lieu : Musée d’art de Daegu