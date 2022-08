Concerts de sonates pour cordes et piano de Beethoven

L’espace culturel Sunhwadongcheon, situé dans le centre de Séoul, présente une série de concerts consacrés aux sonates pour cordes et piano de Beethoven, tous les samedis à 17h durant le mois d’août. Pour chaque concert, un duo composé de jeunes musiciens talentueux se produira sur scène.





La série s’ouvre le 6 août avec les sonates pour violon et piano no. 1, 4 et 7 de Beethoven, interprétées par Yang Yoon-jung et Hong Chung-ui. Le deuxième concert sera offert le 13 août par Oh Yoo-jin et Lee Seung-yun qui joueront les variations et les sonates no. 1 et 3 pour violoncelle et piano du compositeur allemand. S'ensuivront deux autres concerts, lors desquels on pourra entendre, respectivement, les sonates pour violoncelle et piano no. 2, 4 et 5, interprétées par Kim So-yun et Hyun Young-kyung et les sonates pour violon et piano no. 5, 9 et 10, jouées par Kang Bo-ra et Choi Sung-lee.





Date : tous les samedis du mois d’août 2022

Lieu : Espace culturel Sunhwadongcheon à Séoul