Les vacances d'été en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

En Corée du Sud comme ailleurs, les employés attendent avec impatience leurs vacances d'été. Dans le Nord, la loi socialiste sur le travail garantit cette période de repos ; les ouvriers et les employés de bureau reçoivent en général 14 jours de congé par an, tandis que sept à 21 jours de congé supplémentaire sont assurés, selon la profession. En réalité cependant, rare sont ceux à pouvoir correctement bénéficier de leurs congés payés.





« Pour prendre la route et profiter de leurs vacances, les gens devraient être autorisés à se déplacer librement, et pour se rendre à la destination de leur choix, le trafic devrait être suffisamment développé. Or, les habitants des provinces ont beaucoup de mal à aller à Pyongyang ou dans les régions frontalières. Pour quitter leur résidence et se rendre dans un autre endroit, ils ont en effet besoin d'un certificat de voyage spécial. C'est pourquoi il est si difficile de se déplacer, plus encore, évidemment, à l'étranger. La plupart du temps, les nord-Coréens choisissent donc leurs propres régions comme destination », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Cela ne signifie pas qu’ils sont privés de vacances. Les médias locaux parlent d’ailleurs souvent de piscines et de plages bondées dans tout le pays durant la saison estivale, en juillet et août. Les plages de bord de mer, en particulier, comptent parmi les destinations les plus prisées.