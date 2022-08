Le marathonien au hanbok Antoine Mermans court dans le monde entier avec sa compagne sud-coréenne

©Antoine Mermans

Il n’y a aucun francophone qui mène une vie en Corée du Sud aussi sportive qu’Antoine Mermans. Depuis son arrivée au pays du Matin clair il y a neuf ans, ce jeune homme d’origine belge participe à des marathons dans le monde entier vêtu d’un hanbok, le costume traditionnel coréen.

Avec sa femme sud-coréenne, une ambassadrice du jogging, il contribue également à la protection de l’environnement. Nous les avons retrouvés en plein milieu d’une séance de Plogging - courir en ramassant des déchets - dans des parcs autour du fleuve Han.

« Jusqu’à 2018, j’étais un peu paresseux... et avec deux amis on s’est dit pourquoi pas lancer un pari, d’aller courir un marathon tous ensemble et de voir qui gagne entre nous trois... » Tout a commencé par ce défi lancé entre amis pour qu’Antoine devienne un coureur régulier promouvant la Corée.

« Il y a beaucoup de gens qui viennent nous demander ce que c’est, qui prennent en photo, il y a des gens qui disent je ne sais pas ce que c’est comme vêtement mais j’adore... on leur explique et ça fait la promotion de la culture coréenne », se confie Antoine après sa participation à plusieurs marathons organisés en dehors du pays. Nous vous invitons à en découvrir davantage sur sa vie dynamique dans Séoulscope !