La galerie marchande des instruments de musique Nakwon

Nakwon en coréen se traduit par « le paradis » en français, quelle meilleure appellation pour une galerie marchande censée vous porter dans les cieux... Oui, car une fois de plus, il s'agit de musique ! Et pour faire simple, tout ce que vous ne trouverez pas ailleurs, vous le trouverez ici…





ⓒ Elody Stanislas

D'ailleurs sachez que vous soyez un amateur pratiquant à la maison, un débutant se lançant dans la musique ou encore un professionnel capable de monter sa propre guitare, tout est là pour vous ! La galerie marchande, répartie sur plusieurs niveaux, ne se spécialise pas uniquement dans la vente mais également dans la réparation voire la création d’instruments.





ⓒ Elody Stanislas

Accessible à tous en plein cœur de Séoul, ils vous ne restent plus qu’à vous laisser guider par le son du violon, de la guitare ou du saxophone qui vous incite à l’achat. Les afficionados du busking ne seront d’ailleurs pas délaissés. Trouvez sur place l’équipement nécessaire au lancement d’un groupe et à la diffusion de votre musique. Enceintes, ampli, micro et autres bric à brac pas forcément utiles, mais très jolis. Et si vous ne savez pas, vous n’avez qu’à demander, et vous serez bien épaulés ! Alors, prêts à faire péter la baraque ?





ⓒ Elody Stanislas