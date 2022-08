Les souliers rouges (9) 내가 왜?

Dialogue

희경: 이건 돈이야. 모자라면 달라는 대로 더 줄 테니까 군소리 말고 떠나.

Hui-gyeong :Voici de l’argent. Si ce n’est pas suffisant,

je te donnerai plus, autant que tu veux.

Alors, pars sans rien dire.





젬마: 싫은데요. 내가 왜?

Jemma :Je ne veux pas. Pourquoi moi ?





희경: 뭐?

Hui-gyeong :Quoi ?





젬마: 로라를 주세요. 그럼 떠날게요.

Jemma :Donnez-moi Lora. Alors, je partirai.





희경: 미친. 끝까지 가보겠다는 거야 지금?

Hui-gyeong :Tu es folle. Tu dis maintenant que tu vas aller jusqu’au bout ?





L’expression de la semaine

내가 왜? : Pourquoi moi ?





내가 est la combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 ». 나 + 가 devient « 내가 ». 왜 veut dire « pourquoi ».





Cette expression s’emploie pour contester la parole, la demande ou l’ordre de l’interlocuteur, en lui demandant pourquoi le locuteur doit faire comme ça.





La forme complète de « 내가 왜? » est « 내가 왜 그래야 해? » ou « 내가 왜 그래야 하는데? » qui se traduit par « Pourquoi dois-je le faire ? ».





Cette expression donne une impression un peu agressive. Par exemple, quand l’interlocuteur lui ordonne de faire un travail tout seul, si le locuteur lui répond « 내가 왜 ? », cela signifie qu’il proteste, en lui demandant pourquoi il doit le faire tout seul.

A la place de « 왜 », il est possible d’utiliser « 뭐 때문에 » ou « 뭣 때문에 ». Cela donne « 내가 뭐 때문에? » ou « 내가 뭣 때문에? ». « 뭐 » est une forme contractée de « 무어 », et « 뭣 » est celle de « 무엇 », qui signifient toutes les deux « quoi ». 때문 est un nom dépendant qui marque la cause ou la raison de quelque chose. L’expression 때문에 signifie « en raison de ».





Exemples

① 가: 오늘 점심은 네가 사라.

나: 내가 왜? 지난번에도 내가 냈잖아.

A : Paie notre déjeuner d’aujourd’hui.

B : Pourquoi moi ? Tu sais que j’ai payé la dernière fois aussi.





② 가: 네가 여기서 다른 애들 올 때까지 기다려.

나: 내가 왜? 나도 빨리 가고 싶은데.

A : Attends ici jusqu’à ce que les autres viennent.

B : Pourquoi moi ? Moi aussi, je voudrais aller vite.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이건 : forme contractée de 이것은, composé de 이것 « ceci » et de 은, la particule auxiliaire qui marque ici la fonction de sujet

돈 : « argent » ou « monnaie »

이야 : forme conjuguée au présent non honorifique de la copule 이다, « être »

모자라다 : « ne pas être suffisant »

모자라면 : combinaison de 모자라다 avec la terminaison connective -면 qui marque une supposition

달라는 대로 : « autant que tu veux »

더 : « plus » ou « davantage »

주다 : « donner »

-ㄹ 테니까 : expression qui marque l’intention du locuteur de faire une action, en précisant que celle-ci constituera une cause ou un fondement de la proposition qui suit.

군소리 : « propos inutiles »

군소리 말고 : « sans rien dire »

떠나다 : « partir »

떠나 : forme impérative non honorifique de 떠나다

싫다 : « ne pas aimer » ou « ne pas vouloir »

-은데요 : terminaison qui est employée quand on explique une situation, en attendant la réaction de son interlocuteur

뭐 : « quoi »

로라 (Lora) : nom de l’entreprise gérée par 희경

를 : particule d’objet direct

주세요 : forme conjuguée de 주다, « donner », avec la terminaison -세요 qui marque un ordre ou une demande polie selon les cas

그럼 : « alors » ou « dans ce cas »

-ㄹ게요 : terminaison qui marque l’intention

미친 : « fou »

끝 : « fin » ou « bout »

까지 : « jusqu’à »

가다 : « aller »

-아 보다 : expression qui porte le sens d’« essayer de faire quelque chose »

가보겠다 : combinaison de 가다 avec -아 보다 et la terminaison 겠 qui marque la volonté

지금 : « maintenant »