Seoul Festa 2022 : Psy et Rain rejoignent le line-up

Le spectacle d’inauguration de la Seoul Festa 2022 se tiendra le 10 août au stade olympique de Séoul. Cet événement incontournable de la k-pop sera organisé gratuitement par la municipalité de Séoul en collaboration avec la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio.





Le concert d’ouverture sera diffusé en direct le même jour à partir de 19h50 sur la chaîne KBS 2TV. A cette occasion, deux figures emblématiques de la k-pop monteront sur scène : Psy et Rain qui mènent leur carrière musicale depuis respectivement 2001 et 2002.





Le patron du label P Nation qui a publié en avril son 9e opus officiel a confirmé que sa popularité est toujours intacte. « That That » produit par Suga de BTS a intégré le Billboard Hot 100. Quant à Rain, de son vrai nom Jung Ji-hoon, il célèbre cette année le 20e anniversaire du lancement de sa carrière. Bi, son autre nom de scène, est aujourd’hui très actif sur internet. Sa chaîne Season B Season compte plus de 1,6 million d’abonnés.





Plusieurs groupes et artistes vont partager la scène comme Tiger JK, Yoon Mi-rae, The Boyz, LE SSERAFIM, VERIVERY, Stray Kids, NMIXX, NCT Dream, ENHYPEN, Forestella et Weke Meki.