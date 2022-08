ATEEZ va poursuivre sa tournée mondiale au 2e semestre 2022

ⓒ KQ Entertainment

L’agence KQ Entertainment vient de publier le calendrier de la nouvelle tournée mondiale de ATEEZ, intitulée « THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL » qui débutera les 29 et 30 octobre à Séoul.





Le boys band, ayant débuté en octobre 2018, s’envolera ensuite pour les Etats-Unis pour se produire en concert dans six villes américaines avant de débarquer au Canada puis au Japon en décembre.





Plus précisément, ATEEZ retrouvera ses fans internationaux à Anaheim, Phoenix, Dallas, Chicago, Atlanta et Newark aux USA. Puis ses huit membres se rendront à Toronto au Canada, puis à Chiba au Japon. Sachez que le groupe vient de publier son nouvel album « THE WORLD EP.1 : MOVEMENT » représenté par « Guerrilla ».