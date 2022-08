Koyote s’apprête à dévoiler une chanson estivale

ⓒ KYT Entertainment

Le plus ancien groupe mixte de la k-pop fera son retour ! Koyote composé de la vocaliste Shin Ji, du rappeur Baek Ga et du vocaliste/rappeur Kim Jong-min publiera dans deux jours, à savoir le 8 août, un nouveau son. Il s’agit de la première activité collective depuis presque trois ans. Pour rappel, le trio a publié « REborn » en 2019 à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts.





Cette fois-ci, le groupe formé en 1998 sortira une chanson estivale dans l’espoir de permettre au public d’échapper à la chaleur à travers sa musique entrainante et rafraîchissante. 24 ans après ses débuts, les trois membres poursuivent activement leur carrière individuelle tout en menant ensemble des projets musicaux sur scène et en ligne. Koyote Television, leur chaîne YouTube officielle, compte plus de 150 vidéos et est suivie par plus de 126 000 abonnés de différentes générations.