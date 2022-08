Kep1er va débuter au Japon le 7 septembre

ⓒ WAKE ONE Entertainment, SWING Entertainment

Kep1er débutera dans un mois au Japon. Le groupe féminin formé en 2021 avec neuf membres sélectionnés à la suite de l’émission de concours « Girls Planet 999 » publiera le 7 septembre son premier single album japonais.





Intitulé « FLY-UP », le disque sera publié en quatre versions différentes pour le plus grand bonheur des Kep1ian. Au-delà de son titre phare « Wing Wing », l’album contiendra la version japonaise de « WA DA DA » et celle de « Up! » dont les versions originales sont présentées respectivement dans le 1er EP « FIRST IMPACT » et le 2e EP « DOUBLAST ».





Le girls band organisera ensuite son premier spectacle baptisé « Kep1er Japan Debut Showcase LIV » les 10 et 11 septembre au Makuhari Messe situé dans la ville de Chiba. Même avant ses débuts dans le pays voisin, Kep1er a déjà obtenu la certification « Gold Disc » attribuée par la Japan Recording Association avec « WA DA DA ». Ainsi, il est devenu le girls band à avoir réalisé cet exploit le plus rapidement parmi les groupes sud-coréens qui débutent.