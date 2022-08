Le retour des groupes d’idoles au complet dope les actions des sociétés de divertissement

ⓒ HYBE

Les entreprises de divertissement cotées en bourse mettent en avant le retour au complet des groupes d’idoles afin d’enclencher une certaine dynamique du cours de leurs actions. En effet, le renouvellement du contrat des artistes de la 3e génération de la k-pop comme BTS, EXO, Seventeen, Red Velvet, Twice et Blackpink a attiré une forte attention sur l’industrie musicale.





Même si la plupart des agences de la k-pop ont lancé de nouveaux girls band et boys band de la 4e génération, ces sont les groupes formés depuis 2010 qui exercent la plus grande influence sur le marché. Si certains membres qui mènent pleinement leurs activités individuelles réalisent d’importants résultats, la mobilisation des fans est la plus importante quand les groupes sont au complet sur scène.





Ainsi, la viabilité d’un groupe d’idoles détermine la valeur d’une action de son agence. C’est pourquoi l’annonce d’une « pause temporaire » dans la carrière collective de BTS a entraîné tout de suite la dépréciation des titres de HYBE à la bourse de Séoul. Au deuxième semestre de cette année, la perspective est plutôt positive car la plupart des poids lourds de la k-pop comme Winner, Seventeen ou encore Twice ont reconduit le contrat avec leur agence respective.