Pakistan : l’inflation atteint 25 % en juillet sur un an

Le Pakistan est en proie à une inflation galopante. Le mois dernier, son indice des prix à la consommation a grimpé de 24,9 % en glissement annuel. Un record jamais atteint depuis 2008, lorsque le pays était frappé de plein fouet par la crise financière mondiale.





Plus précisément, le secteur du transport a explosé de 64,7 % en raison de la montée des tarifs du pétrole. L’alimentation ainsi que la restauration et l’hôtellerie ont augmenté respectivement de 28,8 % et de 25 %.





Pour faire face à la flambée des prix, la banque centrale pakistanaise a accru son taux directeur le 7 juillet à 15 %, soit une hausse de 5,25 points en trois mois.





Le Pakistan est fortement endetté à cause des investissements massifs dans les infrastructures et son économie s’est encore aggravée depuis la pandémie de COVID-19.