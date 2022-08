« IM NAYEON », 1e album solo de Na-yeon (2)

Na-yeon a publié le 24 juin « IM NAYEON » composé de sept morceaux. La vocaliste phare du très célèbre girls band TWICE a lancé sa carrière soliste presque huit ans après ses débuts. Son premier album solo écoulé à plus de 57 000 exemplaires en une semaine, a dominé la plupart des plateformes de streaming musical sud-coréennes comme Melon, Gaon et Bugs, entre autres.





Sa popularité va bien au-delà des frontières du pays du Matin clair. L’album « IM NAYEON » est arrivé à la septième place dans le classement Billboard 200 publié le 9 juillet dernier. Il s’agit du meilleur record jamais établi par un album solo de k-pop.





Na-yeon est ainsi devenue la deuxième musicienne sud-coréenne à intégrer ce classement, 13 ans après BoA et son 27e rang. Ce succès international a été pressenti car la prévente de « IM NAYEON » a même dépassé le seuil des 500 000 unités.