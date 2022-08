The Greatest réunit So-hyang et Jung Dong-ha à Daejeon

Date : le 20 août

Lieu : université nationale de Chungnam à Daejeon





Deux grands vocalistes seront réunis à Daejeon pour le plus grand bonheur des amoureux de la musique. So-hyang et Jung Dong-ha, qui mènent leur carrière respective depuis 1996 et 2005, vont donner un concert collectif « THE GREATEST » à l’université nationale de Chungnam.





Durant 110 minutes, les deux musiciens vont émerveiller le public avec leur performance vocale inégalable ! A noter que l’ancien vocaliste du groupe de rock Boohwal, dirigé par le leader Kim Tae-won, vient d’organiser son premier fanmeeting en trois ans. De son côté, So-hyang a récemment prêté sa voix à la bande originale de « Le présent est beau », nouveau drama diffusé depuis le 2 avril dernier tous les samedis et dimanches sur la chaîne KBS2TV.