Le RESFFECT Festival 2022 va se tenir les 27 et 28 août

Date : les 27 et 28 août

Lieu : parc olympique à Séoul





L’édition 2022 du RESFFECT Festival se tiendra les 27 et 28 août au parc olympique à Séoul rassemblant tous les artistes très tendance du pays du Matin clair. Sur le line-up du premier jour, à savoir le 27 août, on retrouve notamment Gray, Wonstein, Kang Seung-yoon, vocaliste phare du boys band Winner, Lee Hi et la jeune rappeuse Lee Young-ji.





La liste du deuxième jour est tout aussi exceptionnelle grâce à la participation de Crush et Heize du label P Nation. Ils vont partager la scène avec Loco, Giriboy, Yang Da-il, et Sole, entre autres.