La comédie musicale « Seopyeonje » sera jouée du 12 août au 23 octobre au Centre d'art Kwanglim à Séoul.





Il s’agit d’une adaptation musicale du roman éponyme de l’écrivain sud-coréen Lee Cheong-jun. Le livre a également été adapté au cinéma par le réalisateur Im Gwon-taek en 1993. Le spectacle, créé par le compositeur Yoon Il-sang, le dramaturge Jo Gwang-hwa et la metteure en scène Lee Ji-na, a été présenté pour la première fois en 2010.





L’histoire se déroule autour d’une famille de musiciens. Le chanteur de pansori, Yu-bong, apprend à sa fille Song-hwa et à son fils Dong-ho cet art traditionnel coréen du récit chanté, accompagné au tambour. Suite à des conflits avec son père, Dong-ho quitte la famille et fait son propre chemin. Le frère et la sœur se retrouvent cinquante ans plus tard.





Date : du 12 août au 23 octobre 2022

Lieu : Centre d'art Kwanglim à Séoul