« La joyeuse bonne Marisa » de Cheon Myeong-kwan

ⓒ Getty Images Bank

Plus je me rapprochais de la vérité qui se cachait derrière les grandes flammes, plus je devenais excitée. Les gens m’auraient prise pour une folle s’ils savaient que je parvenais à un état d’exaltation en essayant de découvrir qui était la maîtresse de mon mari. Mais c’était plus ou moins vrai.





Bientôt, il ne restait qu’un nom sur la liste. J’ai été sous le choc, c’était comme si mon cœur allait s’arrêter. Sais-tu qui c’était, Thomas ? Oh ! C’était Nadia Uhl.





- Extrait de l’émission









Et si la police me prenait pour le meurtrier ? J’ai plein de motifs. Mais comment Johanna a-t-elle découvert que je la trompais ? A-t-elle eu recours à l’astrologie ?





En tout cas, Nadia serait choquée par la nouvelle… Non, elle penserait que c’est mieux ainsi. Elle a dit que sa sœur était trop stupide et qu’elle avait souhaité sa mort. Mais mon cœur bat trop vite. Rien d’étonnant, j’ai fini toute une bouteille de vin et je suis dans une situation horrible. Je devrais me ressaisir. Je risque d’être accusé de meurtre. Oh, il vaut mieux appeler Marisa. Elle peut probablement s’en occuper.





경찰이 나를 살인범으로 모는 건 아닐까?

게다가 동기도 충분하잖아.

그런데 요한나는 우리가 바람 피운 걸 어떻게 알아냈지?

점성술이라도 쓴 건가?





그나저나 나디아가 이 사실을 알면 얼마나 놀랄까?

어쩌면 잘 됐다고 생각할지도 몰라.

그녀는 자신의 언니가 너무 멍청하다고,

차라리 죽어버렸으면 좋겠다고 말했잖아.

그런데 심장이 너무 빨리 뛰는 것 같군.

와인 한 병을 혼자서 다 마신데다

이런 끔찍한 상황이 닥쳤으니 그럴만도 하지.

이럴 때일수록 정신을 바짝 차려야 돼.

자칫하면 살인범으로 몰릴 수도 있다고.

그래, 차라리 마리사를 부르는 게 낫겠어.

그녀라면 일을 잘 해결할 수 있을 거야.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le titre de la nouvelle nous donne l’impression que Marisa est le personnage principal et nous fait attendre son apparition. Mais les protagonistes de cette histoire sont Johanna et Thomas alors que Marisa n’est qu’un personnage secondaire. Dans la dernière scène, nous découvrons que la femme de chambre a changé le destin du couple. Une telle surprise rend la fin du récit encore plus satisfaisante. Mais Marisa a-t-elle inversé les bouteilles de champagne par inadvertance ? Nous ne savons pas grand-chose d’elle, mais Johanna a dit qu’elle avait dénoncé son gendre pour tentative de meurtre. Derrière sa façade joyeuse et distraite se cache une femme résolue qui ne tolère pas l’injustice. Peut-être que c’est la joyeuse bonne Marisa qui a manœuvré dans l’ombre l’empoisonnement, bien que personne ne puisse en être certain.









Oh, mon Dieu ! C’est une bouteille de vin dans votre main ? Qu’est-ce qui vous a fait boire dès le matin ? Vous voir à moitié nue et tenir une bouteille de vin me rappelle cette horrible femme de Rome… comment s’appelle-t-elle…? Votre vie passée, celle qui a empoisonné les gens…? Bref, on dirait que vous êtes cette femme-là.





Et pourquoi avez-vous laissé une bouteille de vin ouverte ? Je l’ai refermée et l’ai échangée avec celle du frigo.





Oh ! Je n’ai pas remarqué que Monsieur était là. Comme c’est stupide de ma part de continuer à bavarder. Avez-vous fait un bon voya… Oh là là ! Il saigne du nez ! Il a dû être dans l’avion trop longtemps.





Bonjour, c’est l’hôpital ? Non ? C’est la poissonnerie de M. Otto ? Oh, mon Dieu ! J’ai dû me tromper de numéro. Quel bazar !





그런데 맙소사! 손에 들고 있는 건 술병 아녜요?

대체 무슨 일이 있기에 아침부터 그렇게 술을 마셨어요?

그렇게 속살을 드러내놓고 술병을 들고 있으니

영락없이 그 로마의 악녀....이름이 뭐라고 그랬죠?

마님의 전생 말예요, 독살했다는.

어쨌든 지금 마님이 바로 그 꼴이라고요.





그리고 코르크 마개를 딴 채 와인을 밖에 그냥 뇌두는 법이 어디 있어요?

내가 마개를 잘 막아서 냉장고에 있던 것과 바꿔치긴 했지만 말예요.





어머! 그러고 보니 주인님이 돌아와 계신지도 모르고 떠들고 있었네.

여행은 즐거우셨....에구머니나! 주인님 코에서 피가 흘러요.

아무래도 비행기를 너무 오래 탄 모양이예요.





여보세요, 병원이죠? 네? 오토씨네 생선가게라고요?

어이쿠, 하나님. 전화가 또 잘못 간 모양이네.

도대체 이게 무슨 난리람!









Auteur : Cheon Myeong-kwan (1964 –)

- Débuts littéraires : en 2003 avec la publication de sa nouvelle « Frank et moi ».