La « génération jangmadang » en Corée du Nord

L’équivalent nord-coréen de la génération MZ, laquelle fait référence en Corée du Sud aux milléniaux et à la génération Z, est appelé la nouvelle génération ou génération jangmadang, ce terme coréen désignant les marchés privés qui se sont développés alors que le pays traversait de graves difficultés économiques dans les années 1990.





« La génération jangmadang n'a pas bénéficié du système socialiste nord-coréen. Le collectivisme et les règles qui y sont liées n'ont donc, à l’évidence, pas eu d’effet sur ces jeunes, qui accordent plus d'importance à eux-mêmes et à leur famille qu’à toute autre idéologie. Il s'agit d'un changement de perception très important. En outre, la jeune génération dépend absolument du marché », explique Jeong Eun Mee, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





La culture étrangère a commencé à pénétrer dans le pays grâce au jangmadang pendant la période de la Marche ardue, dans les années 1990. Après le sommet intercoréen historique de 2000, les deux Corées ont renforcé les échanges bilatéraux dans divers domaines, et à partir du milieu des années 2000 le pays reclus a de plus en plus été exposé à la culture extérieure, notamment de Corée du Sud, dont la jeune génération est devenue très friande.