Paul Fourquet : localisateur de jeux-vidéo sud-coréens pour les pays francophones

En pleine saison des pluies, on pense à passer du temps chez soi et rester dans sa bulle. Si vous aimez traîner à la maison et jouer aux jeux-vidéo avec ce temps-là, intéressons-nous à Paul Fourquet qui s’évertue à rendre accessible les jeux-vidéo sud-coréens aux joueurs francophones. Ce jeune traducteur qui travaille dans une société de localisation de contenus présente sa mission.

Paul qui a grandi dans une famille intellectuelle dit que chez lui jouer aux jeux était considéré comme un tabou : « moi, très récemment, il y a deux ou trois ans que j’ai découvert des jeux coréens, qui sont pour la plupart des jeux en ligne, une nouvelle façon de jouer qui s’adresse à un nouveau public et sur mobile en général sur smartphone, des jeux qu’on a dans la poche et auquel on revient tous les jours. »

Le jeune employé français d’une société coréenne qui a travaillé longtemps en freelance se retrouve désormais satisfait de travailler avec d’autres personne : « la localisation, c’est quelque chose qu’on peut pas faire tout seul. Moi, je travaille dans une équipe et on a chacun un rôle spécifique dans le processus de localisation. Pour un projet, on va avoir un traducteur attitré, un relecteur attitré... on va avoir aussi quelqu’un qui en l’occurance après que la traduction est fait, teste les jeux en français et voit si tout fonctionne bien... »

Notre invité de la semaine semble avoir un mode de vie comme il le souhaitait : « je fais 9 to 6, neuf heures six heures tous les jours... c’est pas reluisant mais moi en tout cas, ça me procure ce sentiment, enfin, après peut-être dix ans passés comme ça à apprendre le coréen et à essayer de m’imprégner de cette culture et de cette vie, me dire que j’ai réussi à avoir cette vie, finalement à être complètement intégré dans la vie coréenne... »