La place de Gwanghwamun se met au vert

Cette semaine, notre regard va se poser sur un lieu emblématique de la capitale sud-coréenne qui vient de rouvrir au public après un an et neuf mois de travaux. Il s’agit bien sûr de la place de Gwanghwamun dont la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en grande pompe samedi dernier. Située devant les Portes de Gwanghwamun, l’entrée principale du palais de Gyeongbokgung dans l'arrondissement de Jongno, au cœur de la ville de Séoul, avec en toile de fond les spectaculaires reliefs de Bukhansan, la place de Gwanghwamun, jadis entourée des deux côtés par des routes à cinq voies, laisse désormais la part belle à la verdure et aux piétons.





ⓒ Seoul Metropolitan Government, Getty Images Bank

La fin des travaux de rénovation était attendue de pied ferme par les Séouliens comme les touristes tant ce lieu majestueux marque les esprits, en particulier lorsqu’on le découvre pour la première fois à la sortie du métro. On peut-y admirer en effet, outre le splendide panorama, une statue de l'amiral Yi Sun-sin précédée d’une fontaine commémorant les 23 batailles qu'il a menées et, 250 mètres plus loin, un autre monument d’envergure vous attend, le bronze du roi Sejong le Grand, l’inventeur de l’alphabet coréen Hangeul.





ⓒ YONHAP News

Les visiteurs étaient très enthousiastes en découvrant la place de Gwanghwamun rénovée. La performance vidéo géante sur la façade d'un immeuble devant la sortie 9 de la station de Gwanghwamun ainsi que des jets d'eau jaillissant du trottoir pour former un tunnel de 40 mètres, ont particulièrement séduit.