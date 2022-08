La ruelle des restaurants de viande « kalmegi »

ⓒ Getty Images Bank

Plus besoin de vous convaincre de l‘importance de la cuisine dans la culture coréenne, ni de vous répéter que les Coréens ont un grand appétit ou encore qu'ils peuvent être pointilleux à ce niveau. Eh bien lorsqu’il s’agit de viande, et encore plus quand on la grille nous-mêmes, il y a de quoi être exigent. Au point où certaines rues sont entièrement spécialisées dans un plat, ou encore comme nous l'avons découvert ensemble, dans un morceau de viande.





ⓒ Elody Stanislas

Idéalement placée entre un quartier d’affaires et un quartier étudiant, la ruelle profite d’une clientèle variée. Jeunes comme plus âgés, hommes et femmes s’y retrouvent. Ce morceau de viande très apprécié se situe sous le célèbre samgyeopsal, la poitrine de porc. Assaisonnée et grillée, cette petite pièce de viande est agrémentée de tous les « banchans », les plats d’accompagnement, habituels. Moins grasse et plus tendre que certains autres morceaux, il faut savoir apprécier sa texture.