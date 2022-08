La fille de Shin Hae-chul se lance dans le mannequinat

ⓒ KBS

« The Money School » est une émission de téléréalité diffusée le dimanche sur la chaîne KBS 2TV. Des enfants de célébrités y apprennent des stratégies pour survivre à l’ère du capitalisme dans un monde où l’éducation à l’économie n’est plus une option mais une nécessité.





On y trouve notamment Yoon-hoo, fils du vocaliste Yoon min-soo, membre du duo masculin VIBE et Ha-yeon, fille du défunt musicien Shin Hae-chul, décédé en 2014 à l’âge de 46 ans. Parmi eux, la fille du « roi des ténèbres » a attiré l’attention des téléspectateurs en montrant un certain talent dans les webtoons, les bandes dessinées mobiles nées en Corée du Sud.





Après les BD numériques, Ha-yeon, qui s’intéresse également à différentes formes d’art, se lance désormais dans le mannequinat afin de multiplier les expériences dans différents domaines. Et grâce aux soutiens de différents spécialistes comme le photographe Kang Young-ho, proche ami de son père, et Lee Hyun-yi, l’un des meilleurs mannequins sud-coréens, elle a pu monter sur le podium.





L’épisode consacré au premier défilé de mode de Ha-yeon a été diffusé le 31 juillet dernier sur la chaîne KBS 2TV.