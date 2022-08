Blackpink va publier son 2e album studio en septembre

ⓒ YG Entertainment

Blackpink fera son grand retour en septembre avec son 2e opus officiel pour le plus grand bonheur des Blinks. C’est ce qu’a confirmé son agence YG Entertainment. Le quatuor féminin ayant débuté en août 2016 va d’abord dévoiler deux singles ce mois-ci avant la sortie de son nouveau projet.





C’était d’ailleurs le cas avec son 1er album studio publié en octobre 2020. Pour rappel, la sortie des deux chansons « How You Like That » et « Ice Cream » a précédé celle de « The Album ». A noter que le clip vidéo de « How You Like That » a récemment franchi la barre des 1,1 milliard de vues sur YouTube.





Le retour de Blackpink au complet après un an et dix mois d’absence sera suivi du lancement d’une nouvelle tournée mondiale en octobre.