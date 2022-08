The Golden Hour : IU va organiser un nouveau concert

IU montera sur scène les 17 et 18 septembre au stade olympique à Séoul. Intitulé « The Golden Hour », le concert solo de l’artiste est le premier en trois ans depuis sa dernière tournée « Love, Poem » tenue en 2019 dans quatre villes sud-coréennes et six asiatiques.





L’auteure-compositrice-interprète reviendra ainsi sur scène comme musicienne après avoir joué dans « Broker » du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda avec le célèbre acteur Song Kang-ho.





IU va ainsi devenir la première chanteuse sud-coréenne à se produire en concert au stade olympique de Jamsil, considéré comme la scène de rêve des artistes de la k-pop. Sachez que les Bangtan Boys et Psy ont récemment donné un concert respectif dans ce lieu emblématique.