Kim Jae-hwan va se produire en concert à guichets fermés

Kim Jae-hwan organisera son nouveau spectacle associant un fanmeeting et un concert. Intitulé « I_MY_ME_MINE », l’événement aura lieu le 20 août au Blue Square Mastercard Hall dans la capitale sud-coréenne. Deux séances sont prévues le même jour à 15h puis à 19h30





Les fans de l’ex-candidat du télécrochet « Produce 101 » se sont arrachés l’ensemble des places de ces deux concerts en moins de dix minutes. « I_MY_ME_MINE » est le premier depuis environ sept mois et le dernier concert « Welcome » qui s’est tenu entre la fin de l'année dernière et le début de celle-ci.





Pour rappel, son dernier fan-concert baptisé « DOCKING » avait été organisé en ligne en 2020 sur fond de propagation du COVID-19. D’où l’attente grandissante pour cette rencontre en présentiel.