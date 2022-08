« from our Memento Box», 5e mini-album de fromis_9

En briguant le titre de « reine d’été », fromis_9 a fait son retour le 27 juillet avec « from our Memento Box ». Son 5e mini-album qui s’est vendu à plus de 130 000 exemplaires a ainsi battu ainsi le record du girls band.





Pour rappel, fromis_9 est composé de neuf membres retenus à travers l'émission de téléréalité « Idol School » diffusée en 2017 sur Mnet : Roh Ji-sun, Song Ha-young, Lee Sae-rom, Lee Chae-young, Lee Na-gyung, Park Ji-won, Lee Seo-yeon, Baek Ji-heon et Jang Gyu-ri1.





Son nom venant d’une suggestion des internautes signifie à la fois « From Idol School » et « Promis ». Ainsi, le groupe exprime son ambition de tenir sa promesse aux téléspectateurs d'être le meilleur groupe d’idole.





Le girls band a débuté officiellement en janvier 2018 avec son premier mini-album « To Heart » puis a publié trois disques entre juin 2018 et janvier 2022. Depuis, sa popularité n’a cessé de croître. Son 4e EP « Midnight Guest » représenté par le titre phare « DM » s’est écoulé à plus de 104 000 exemplaires.