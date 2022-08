Bling Bling : Kim Yon-ja va se produire en concert le 24 septembre

Date : le 24 septembre

Lieu : KBS Hall à Busan





Kim Yon-ja poursuit sa tournée nationale « Bling Bling » et se produira en concert au KBS Hall à Busan. La vocaliste connue pour ses performances remarquables en live interprétera ses plus grands hits comme « Amor Fati », « Bling Bling » et « In 10 minutes ».





La « reine du trot », un genre de musique coréen apprécié des seniors, également surnommé la « reine de l’enka », un style de chant populaire japonais, proposera un spectacle plein d’énergie pendant 120 minutes. Sachez que Kim qui a marié le style du trot à celui de la musique électronique a contribué à la popularité de ce premier surtout chez les jeunes.