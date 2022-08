Comédie musicale : « Islander »

La pièce de théâtre « Islander » est présentée à Wooran 2 Gyeong, la salle de spectacle de la fondation Wooran, à Séoul, du 10 août au 18 septembre.





Il s'agit d'une comédie musicale a capella jouée par deux comédiennes. Créée par Amy Draper avec une musique de Finn Anderson et le livre de Stewart Melton, elle a été représentée pour la première fois en Ecosse en 2018. La version coréenne du spectacle a vu le jour en 2021.





L’histoire se déroule sur l’île fictive de Kinnan. Eilidh, l'unique adolescente qui vit sur cette île de plus en plus désertée par les habitants et les touristes, rencontre un jour une mystérieuse fille nommée Arran, qui prétend venir d'une ville dont les habitants sont des bergers de baleines. Les deux jeunes filles se découvrent l'une l'autre et se lient d’amitié.





Date : du 10 août au 18 septembre 2022

Lieu : Wooran 2 Gyeong à Séoul