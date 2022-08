Comédie musicale : « Enquête sur les êtres humains »

Une nouvelle comédie musicale intitulée « Ingan Tamgu Saenghwal », ou « Enquête sur les êtres humains », est jouée du 13 au 28 août au Théâtre national Jeongdong-Cecil à Séoul.





Les habitants d'Utopie, une planète jumelle de la Terre, jouissent d'une vie éternelle grâce à la régénération constante des cellules. Un jour, leur superordinateur prédit que leur planète s'anéantira bientôt et indique d'une façon énigmatique que la solution pour sauver Utopie se trouve dans la Terre. Paniqués, les Utopiens dépêchent sur cette planète déjà en ruine une équipe d'enquêteurs qui y découvre le script d'une pièce de théâtre classique, « Roméo et Juliette » de Shakespeare, et qui se mettent à l’étudier.





Ce spectacle plein d’imagination et d’humour a été créé dans le cadre du programme de soutien aux projets innovants de jeunes artistes, lancé par le Théâtre national Jeongdong-Cecil.





Date : du 13 au 28 août 2022

Lieu : Théâtre national Jeongdong-Cecil à Séoul