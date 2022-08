Le Festival des lucioles de Muju

La 26e édition du Festival des lucioles de Muju se déroulera du 27 août au 4 septembre dans cette petite ville de la province de Jeolla du Nord.





Ce sera non seulement l’occasion d'admirer de beaux spectacles naturels offerts par ces coléoptères qui émettent une lumière fluorescente la nuit, mais aussi de découvrir la nature et la culture de la ville de Muju, connue notamment pour ses montagnes et ses arts martiaux.





De nombreux spectacles et performances sont organisés pendant la période des festivités : randonnées et campings à la découverte des lucioles, feux d'artifice, spectacles de drones, démonstrations de taekwondo ou encore spectacles de nongak, une musique folklorique coréenne, traditionnellement jouée par des paysans.





Date : du 27 août au 4 septembre 2022

Lieu : la ville de Muju dans la province de Jeolla du Nord