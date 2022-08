Une série de concerts intitulée « Summer Nights Live Concerts in Dream » se déroule du 10 au 28 août au Dream Art Center, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





La série, qui a commencé avec les concerts de la chanteuse de jazz Lee Yeon-sook, donnés du 10 au 14 août, se poursuit avec la chanteuse et comédienne Choi Hyuk-ju. Lors de ses concerts des 16, 18 et 20 août, elle reprendra les chansons les plus connues d'ABBA, le célèbre groupe suédois des années 1970 et 1980. Elle consacrera ses concerts des 17, 19 et 21 aux tubes des plus grands chanteurs de la musique pop comme Tom Jones ou Frank Sinatra.





S'ensuivront les concerts de l'acteur de comédie musicale Nam Kyung-eup. Du 24 au 28 août, il interprétera une sélection de ses chansons favorites en compagnie du groupe de blues Tom Blues Band.





Date : du 10 au 28 août 2022

Lieu : Dream Art Center à Séoul