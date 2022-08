Birmanie : la junte militaire tente de gagner la confiance publique avec un éléphant blanc

ⓒ YONHAP News

La junte militaire birmane mise sur un bébé éléphant blanc pour asseoir sa légitimité. Le journal officiel Global New Light Of Myanmar a récemment publié en une, une photo d’un pachyderme albinos âgé de dix jours. Il a rapporté que cet animal satisfaisait sept critères sur huit des éléphants blancs comme notamment « des yeux de couleur perle » et « un pelage blanc ». Une télévision officielle a également montré une scène où ce bébé animal se nourrit et suit sa mère.





Dans ce pays principalement bouddhiste, les éléphants blancs sont considérés comme un signe de bonne fortune. Ses anciens monarques voulaient obtenir une appellation « maître d’éléphants blancs » car ils croyaient que le nombre de ces pachydermes qu’ils possèdent symbolisaient la supériorité du gouverneur et la prospérité du pays.