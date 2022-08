Nouveauté tirée d'un passé lointain

En 2017, au bout de plusieurs années d’efforts, une musicienne de gukak de la nouvelle génération, Jung Eun-hye, a réalisé un projet extraordinaire : adapter en pansori un classique de la littérature occidentale qui la passionnait. L’œuvre, qui l’a incitée à cette tentative ambitieuse, est « La Divine Comédie », le chef d’œuvre de Dante qui n’est connu de la plupart des jeunes sud-Coréens que de titre. Ceux-ci sont sans doute persuadés que beauté rime avec nouveauté.





Rappelons que par nouveauté, on n’entend pas seulement ce qui n’existait pas auparavant, mais aussi ce qui était inconnu. Un jeune particulièrement attaché à tout ce qui est nouveau peut ainsi s’orienter vers un passé lointain à la recherche de ce qu’il croit être ignoré par les gens de sa génération. C’est le cas de deux jeunes musiciens de formations tout à fait différentes, un chanteur de gukak et un batteur, qui ont pourtant fini par créer un duo : Haepaary. Sollicité par le chanteur, le percussionniste a entamé avec lui un voyage dans le temps et en a rapporté comme souvenir « Jongmyo jeryeak », une musique rituelle de la cour royale de Joseon, adaptée en techno.





Un autre groupe de jeunes musiciens, Seodo Band, est également monté dans la machine à remonter le temps pour inventer un nouveau style, une sorte de musique-fusion dite « Joseon-pop ». Le terme semble avoir été forgé en réaction au courant musical dominant : la k-pop.





Il ne s’agit pas de se tromper sur le nom de ce groupe, à savoir de penser qu’il est spécialisé dans l’art vocal de Seodo, de la région nord-ouest de la Corée. Seodo est tout simplement le nom d’artiste de son leader. En fait, sauf celui-ci qui, pendant un certain temps lors son enfance, a étudié le pansori, aucun de ses membres n’a suivi de formation de gukak. L’orchestre est par ailleurs composé uniquement d’instruments de musique occidentaux.





« Vous êtes des nôtres », affirment toutefois les professionnels de gukak. Histoire d’encourager le groupe, voire la « joseon-pop », et ceux mécontents du fait que qui dit « musique coréenne » dit non pas « gukak », mais « k-pop » ?





Liste des mélodies de cette semaine

1. « La Porte d’enfer » chanté par Jung Eun-hye.

2. « Kyuin-hyungga » chanté par Haepaary.

3. « Ganggangsullae » chanté par Seodo Band.