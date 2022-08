L’autisme en Corée du Sud à travers les dramas

Cette semaine nous vous emmenons découvrir la perception de l’autisme au pays du Matin clair grâce au drama de l’été ici, le bien nommé « Extraordinary Attorney Woo » ou « L’extraordinaire avocate Woo » en français.









Depuis le début de sa diffusion fin juin, son audience ne cesse de croître localement comme à l’international. Avec son allure enfantine, son regard innocent et sa passion pour les cétacés de toutes sortes, Woo Young-woo est à la fois un personnage touchant, attachant et drôle. Plus précisément, elle est atteinte du syndrome d’Asperger et possède un QI très au-dessus de la moyenne, une mémoire impressionnante et une organisation de la pensée particulière.





ⓒ tvN

Un des atouts de la série réside dans sa manière d’aborder un tas de sujets de société très variés. Le drama nous invite à réfléchir sur les préjugés envers les personnes atteintes d’autisme sans jamais se transformer en leçon de morale.





ⓒ YONHAP News

Nous découvrirons également que dans cette série de l’été, qu’il n’est pas uniquement question de l’autisme et de sa perception mais de bien d’autres sujets de société, tous relatifs à un sentiment bien humain, que tout le monde ressent, à savoir le sentiment et le besoin de justice. Ainsi ce feuilleton nous stimule au plus profond et nous interroge sur nos propres perceptions de ce qui est juste ou non.