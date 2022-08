Les souliers rouges (11) 말 좀 가려서 해요.

Dialogue

희경: 뭐래요, 그 인간이?

Hui-gyeong : Qu’est-ce qu’il a dit, ce type ?





수연: 말 좀 가려서 해요! 아무리 그래도 내 남자친군데.

Soo-yeon: Fais attention à ce que tu dis !

De toute façon, c’est mon petit ami.





희경: 남자친구? 고작 그런 사람 사귈려고

지금까지 그 많은 혼처를 마다한 거예요?

Hui-gyeong : Ton petit ami ? Tu as refusé jusqu’à maintenant

tous ces hommes convenables au mariage

pour sortir seulement avec un type comme lui ?





L’expression de la semaine

말 좀 가려서 해요. : Fais attention à ce que tu dis.





말 : nom désignant « parole »

좀 : forme contractée de l’adverbe « 조금 » qui se traduit par « un peu »

가리다 : verbe qui signifie « distinguer et choisir un parmi plusieurs »





« 말 좀 가려서 해요 » s’emploie quand l’interlocuteur a tenu des propos inappropriés ou impolis. Cette expression sert à lui dire de bien distinguer ce qu’il faut dire de ce qu’il ne faut pas dire, en exprimant un mécontentement.





A l’origine, le mot « 인간 » n’a pas de sens négatif. Mais il est parfois utilisé pour désigner au sens péjoratif une personne qui ne plaît pas. C’est pourquoi, dans cet extrait, 희경 a utilisé l’expression « 그 인간 » envers le petit ami de 수연, en ajoutant ainsi une valeur péjorative, pour exprimer manifestement qu’il ne lui plaît pas.





Il est possible de remplacer « 말 » par « 단어 » signifiant « mot » ou « 표현 », « expression ». Par exemple, si quelqu’un utilise un mot ou une expression qui semble excessif ou inapproprié, on peut dire « 단어 좀 가려서 써요 » ou « 표현 좀 가려서 해요 ».





Exemples

① 가: 우리 사장이란 사람이 직원들 휴가 안 보낸대요.

나: 말 좀 가려서 해요. 아무리 화가 나도 그렇지.

A : J’ai entendu que notre patron, ce type ne nous permettrait pas de prendre un congé.

B : Faites attention à ce que vous dites, même si vous êtes très fâché.





② 가: 우리 이럴 거면 차라리 헤어지자.

나: 너 말 좀 가려서 하면 안 되겠니? 어떻게 그런 말을 그렇게 쉽게 할 수 있어?

A : Si notre relation est toujours comme ça, séparons-nous.

B : Tu ne peux pas faire attention à ce que tu dis ?

Comment tu peux dire ça si facilement ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

뭐 : « quoi »

-라고 하다 : expression qui est utilisée pour le discours indirect

해요 : forme interrogative de 하다

뭐래요 : forme contractée de 뭐라고 해요

그 : « ce » ou « cette »

인간 : « être humain »

▶ Ce mot s’emploie aussi pour désigner une personne au sens péjoratif.

이 (après 인간) : particule de sujet

아무리 그래도 : « de toute façon »

내 : forme contractée de 나의, « mon » ou « ma »

남자친구 : « petit ami »

▶ 남자 signifie « homme » et 친구 « ami ». Mais, ensemble, 남자친구 veut dire « petit ami ». Si on combine le mot 여자, « femme » et 친구, cela donne « 여자친구 », « petite amie ».

남자친군데 : composé de 남자친구 et de 인데, la combinaison de la copule 이다, « être », avec la terminaison -ㄴ데 qui est employée quand on parle d’une situation pour expliquer

고작 : « seulement »

그런 : « comme ça » ou « un tel »

사람 : « humain » ou « personne »

사귀다 : « sortir avec quelqu’un »

사귈려고 : combinaison de 사귀다 avec -ㄹ려고 qui est une terminaison connective indiquant l’intention de faire une action

▶ -ㄹ려고 est beaucoup utilisé par les Coréens, mais ce n’est pas du coréen standard. La forme correcte est -려고. Alors, il faudrait dire « 사귀려고 », et non pas « 사귈려고 ».

지금 : « maintenant »

까지 : « jusqu’à »

많은 : « nombreux »

그 많은 : « tous ces »

혼처 : « homme ou femme convenable au mariage »

를 : particule d’objet direct

마다하다 : « refuser »