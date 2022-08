L’avenue principale du camp Hamphrey à Pyeongtaek

Le camp Humphrey est l’une des bases militaires américaines installées au sud de la capitale, dans la région de Gyeonggi. Les GI’s étant souvent accompagnés de leurs familles, c’est naturellement que ce sont créés des « villages » autour de ces bases. Vous trouverez ainsi des écoles internationales, une plus grande majorité de personnes parlant anglais, et tout le nécessaire à la construction de la vie, les restaurants et autres boutiques.





ⓒ Elody Stanislas

Les ruelles avoisinant les factions sont aussi un lieu de découverte pour la population locale et nous irons même jusqu’à dire touristique. Tout d’abord, il n’y a pas que les sud-Coréens qui s’y rendent. Les résidents étrangers de Séoul et des banlieues environnantes visitent ce quartier pour la cuisine « américaine » mais aussi pour y trouver des produits plutôt difficiles à se procurer dans les boutiques locales, de l’alimentation au marché de la mode.





ⓒ Elody Stanislas

Une balade devant le camp Humphrey c’est un petit voyage aux États-Unis, vous vous sentez décalés un moment. Mais certains événements, comme le Festival de rue en collaboration avec les citoyens organisé ce jour-là, permettent de vous resituer. Les militaires de la base sortent en civil et se mêlent aux passants participant aux festivités. Juste de quoi attiser votre curiosité, alors, prêts à oser un voyage aux États-Unis, en Corée du Sud ? Au risque de vous décevoir car vous ne prendrez pas l’avion, vous êtes assurés d’économiser au moins le billet.