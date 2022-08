Pyongyang lance deux missiles de croisière

ⓒYONHAP News

La Corée du Nord a tiré, tôt mercredi matin, deux missiles de croisière depuis la province de Pyongan du Sud en direction de la mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Cette nouvelle provocation est intervenue au 100e jour de l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. D’ailleurs, c’était deux jours après que ce dernier a présenté le « projet audacieux » consistant à apporter une récompense significative à Pyongyang en cas de sa dénucléarisation.





Certes, le tir d’un missile de croisière ne viole pas les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies contrairement au lancement d’un missile balistique. Mais l’engin n’est pas moins redoutable pour autant. Si le missile balistique est propulsé par un moteur-fusée, le missile de croisière peut voler à l’aide de son réacteur et de ses ailes. Il est doté d’un système de guidage et d’un radar altimétrique avec un processus de recalage par corrélation de terrain. Bref, l’engin est capable de frapper avec une précision remarquable après avoir parcouru une longue distance.





Le régime de Kim Jong-un a dévoilé deux types de missile de croisière à moyenne et longue portée lors d’une exposition consacrée à la défense et d’une parade militaire organisée en octobre 2021. Depuis 2020, il aurait effectué une dizaine de tirs d’essai de missile de croisière. Cela pourrait laisser penser que son dernier lancement était un simple test. Cependant, selon les spécialistes, Pyongyang voulait procéder à une démonstration de force à l’occasion du 100e jour de l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol et aussi protester contre l’entraînement militaire Séoul-Washington, le « Ulchi Freedom Shield » dont les exercices préparatoires dits de « gestion de crise » ont débuté à la veille du tir. Dans le cadre de cet entraînement, une manœuvre de grande envergure y compris l’entraînement mobile en plein air se déroulera la semaine prochaine, soit une première en cinq ans.





Le président Yoon a été informé de la nouvelle bravade nord-coréenne un peu avant qu’il donne une conférence de presse pour marquer son 100e jour à la tête du pays. Malgré cela, il a renouvelé sa proposition de dialogue au Nord, ce dans le prolongement de son « projet audacieux » dévoilé dans son discours de la fête nationale du 15 août. Dans la foulée, il a fait un pas de plus pour ajouter un éventuel soutien diplomatique et sécuritaire à la perspective de coopération économique. Ainsi, une guerre de nerfs semble s’engager entre les deux Corées.