La 16e édition du Chilpo Jazz Festival va se tenir en septembre

Date : du 16 au 18 septembre

Lieu : station balnéaire Chilpo à Pohang





La 16e édition du Chilpo Jazz Festival aura lieu du 16 au 18 septembre à la station balnéaire Chilpo à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Durant trois jours, plusieurs groupes ou artistes feront leur apparition comme le célèbre quartette masculin Daybreak qui montera sur scène le premier jour.





Le lendemain, à savoir le 17 septembre, le public accueillera le trio mixte Urban Jakapa, Jannabi représenté par Choi Jung-hoon et Zion.T. Sur le line-up du dernier jour, on retrouve le violoniste Danny Koo et le pianiste Cho Yoon-sung. La célèbre vocaliste de jazz Woong San ainsi que Dynamic Duo et Epik High, deux groupes phares du hip-hop sud-coréen, vont partager la scène.